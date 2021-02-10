شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»:اليوم بداية موسم العقارب.. وهذه مدته وأبرز خصائصه المناخية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأربعاء هو أول أيام موسم العقارب ونوء العقارب.

وأوضح الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن موسم العقارب ليس نجمًا بل صفة، تتصف بها هذه الأيام وهي ثلاثة منازل سعد الذابح العقرب الأولى (السم) وسعد بلع، والعقرب الثانية (الدم)، وسعد السعود العقرب الثالثة (الدسم) ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يومًا.

وأبان أن نوء العقارب هي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد يحصل منه أضرار، وسعد الذابح وسعد بلع في فصل الشتاء وسعد السعود في فصل الربيع وتقول العامة إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار.

وأضاف: يغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع، ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض وطرح الله البركة وموسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواء.