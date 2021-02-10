شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن سرق سيارة وافد بالقوة في عسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على شخص؛ لتورطه في استيقاف مركبة وافد وسلبها بالإكراه، ومن ثم هرب من الموقع.

وأوضحت شرطة عسير أنه من خلال المتابعة الميدانية من قبل الجهات المختصة بدوريات الأمن لوحظت المركبة، وتمت متابعة المتهم والقبض عليه.

وأشارت إلى أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بحقه، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.