تقرير فريق منظمة الصحة العالمية من ووهان حول منشأ فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد أربعة أسابيع في ووهان، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلّفين بالبحث في منشأ فيروس كورونا المستجّد، أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس، معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر "مستبعدة للغاية"، كما لم يتمكنوا من تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر.



وقال بيتر بن امبارك، رئيس وفد منظمة الصحة العالمية، الذي كان يحقق في ووهان وسط الصين، وهو الإقليم الذي يوصف مهداً الوباء، إن انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان إلى آخر ومنه إلى الإنسان هي "أكثر الفرضيات ترجيحا".

وتابع الخبير، الذي يشغل منصب مدير مشارك لبرنامج الصحة الإنسانية والحيوانية في المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في نيروبي "نحن في صلب عملية دراسة ونحتاج لوقت وجهود لفهم" ما حصل، مضيفا أنه مسار يتطلب "بحثا مستهدفا وأكثر تحديدا".

من جهته، أكد ليانغ وانيان، رئيس فريق الصين في مؤتمر صحافي على "عدم وجود أيّ مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019"، مشيرا إلى "غياب أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.

ولفت العالم الصيني إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن "لم يتم التعرف بعد على المضيف" بشكل دقيق، وفق ما نقلت عنه قناة (دي. دبليو).

ومنذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس في ووهان، أودى الوباء بحياة أكثر من مليوني و300 ألف شخص حول العالم.

انتهاء مهمة ووهان

وبهذا تنتهي رسميا مهمة فريق ووهان الدولي مندون تقديم أي حقائق جديدة سوى تفنيد نظرية أن الفيروس من صنع الإنسان وأنه سرّب من مختبر ووهان البيولوجي.

وقد كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اتهمت مختبر العلوم الفيروسية الصيني بوضوح بأنه خلف تسرب الفيروس عرضاً أو عمداً.

من جهتها، احتاجت الصين لوقت طويل إلى غاية السماح ببعثة المنظمة العالمية للتحقيق في منشأ الفيروس على أراضيها.

ومع انتهاء هذه المهمة، تبدأ أخرى بالنسبة لخبراء الصحة العالمية، وهذه المرة حول التدقيق في لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الذي باتت فعاليته موضع تشكيك بالنسبة للمسنين وحيال النسخة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وحصل هذا اللقاح الذي كانت المملكة المتحدة أول دولة تستخدمه على نطاق واسع لتحصين سكانها منذ ديسمبر، على ترخيص في الكثير من البلدان وكذلك الاتحاد الأوروبي. لكن بعض الحكومات فضلت التوصية به فقط لمن هم دون 65 أو حتى 55 عاما لعدم توافر بيانات كافية حول فعاليته لدى الأكبر سنًا.

والأحد الماضي، علّقت جنوب إفريقيا إطلاق حملتها للتلقيح التي كان من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، بعد نشر دراسة أشارت إلى فاعلية "محدودة" للقاح ضد النسخة جنوب إفريقية المتحوّرة للفيروس.