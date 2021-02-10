تحد صارخ لـ"فيسبوك".. "تيك توك" يطلق ميزة التسوق عبر الإنترنت في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحد صارخ لـفيسبوك.. تيك توك يطلق ميزة التسوق عبر الإنترنت في أمريكا

الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365

يخطط ”تيك توك“ لدخول مجال التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، وهو ما يُنذر بمواجهة مباشرة مع عملاق التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.



وذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“، البريطانية أن الشبكة الاجتماعية لمشاركة الفيديو والمملوكة لشركة ”بايت دانس“ الصينية، قدمت العديد من الميزات الجديدة للمعلنين، تتضمن إحداها أداة تسوق عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين مشاركة روابط المنتجات، وكسب العمولات تلقائيًا من أي عملية بيع، وتأمل في إطلاق هذه الميزات عام 2021.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن أحد النافذين في مجال الإعلانات حول خطط المنصة الشهيرة، قوله:“إنه تسويق تابع للمدرسة القديمة“، مضيفًا أن صانعي الفيديو سيكونون قادرين على الارتباط بأي منتجات يحبونها، حتى لو لم تكن مدعومة رسميًا من العلامة التجارية.

وذكر التقرير أن ”تيك توك“، يهدف أيضًا إلى إطلاق نسخة محمولة لقناة تسوق تلفزيونية، وبعد أن يرى المستخدمون المنتجات التي يعرضها مؤثرو ”تيك توك“، سيحتاجون فقط إلى بضع نقرات لإتمام عملية الشراء.

وكان عملاق البيع بالتجزئة الأمريكي ”وول مارت“ قد أعلن، نهاية العام الماضي، أنه يختبر وظائف التسوق عبر الإنترنت.

من المتوقع أن تتيح ميزات ”تيك توك“ الجديدة، المنافسة بشكل أكبر مع ”فيسبوك“، وفي وقت سابق أعلنت المنصة الصينية عن شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية ”Shopify“ الكندية.

وفي العام الماضي، أطلق موقع إنستغرام التابع لـ“فيسبوك“، أدوات جديدة في بعض البلدان لتسهيل شراء السلع، كما أطلق قناة تسوق رقمية على موقع ”فيسبوك“ الرئيس، وفي الوقت نفسه قام تطبيق الصور والفيديوهات الشهير بتطوير خاصية ”ريلز“ ليضاعف طول مقاطع الفيديو.

وقد تكون أكبر جاذبية لـ“تيك توك“ في قاعدة المستخدمين الشباب الكبيرة وغير المستغلة جزئيًا، وفي هذا الإطار صرحت الشركة أن 40% من مستخدميها ليس لديهم حساب على ”فيسبوك“، و63% لا يستخدمون ”تويتر“.