شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثى، إثر مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وذكر الموثع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش نجحت في استدراج الميليشيا إلى عدّة كمائن محكمة في جبهة دحيضة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، بالإضافة إلى استعادة آليات وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.