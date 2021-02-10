عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات وموعد إطلاق Galaxy A52 5G

الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة تحت عنوان (Galaxy A52 5G)، في أول شهر مارس/ آذار المقبل، وفق موقع ”غيسموتشاينا“.



ورصد الهاتف في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية بقدرة بطارية 4500 ملي أمبير، وظهر الهاتف في قاعدة بيانات FCC باثنين من النماذج برقم SM-A526B و SM-A526B/DS، إذ يأتي أحد النماذج بميزة دعم اثنين من شرائح SIM.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A52 5G يأتي بمدخل 3.5 مم للسماعات، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4500 ملي أمبير، حيث تأتي البطارية بنفس نموذج البطارية التي تدعم هاتف Galaxy S20 FE.

وسجل هاتف Galaxy A52 5G نحو 298 نقطة في اختبارات الأنوية الأحادية في GeekBench، كما سجل الهاتف 1001 نقطة في اختبارات الأنوية المتعددة، ويحتوي الهاتف على شاشة AMOLED FHD + بحجم 6.5 بوصة .

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 750، مع كرت شاشة Adreno 619، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 غيغا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

كما أنه من المتوقع أن ينطلق هاتف GALAXY A52 بنموذج G 4 وآخر G5، على أن ينطلق Galaxy A52 5G بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت بسعر 551 دولار، بينما يأتي Galaxy A52 4G بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت بسعر 443 دولار.