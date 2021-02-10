شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي لقصر أفراج بخميس مشيط جراء الأمطار والبرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر انهيار جزئي لأحد قصور الأفراح بمحافظة خميس مشيط جراء التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.
جاء ذلك بالتزامن مع هطول أمطار، أمس الثلاثاء، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على المحافظة.
وأظهر المقطع الجزء المنهار، وكان عبارة عن سقف هنقر بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس مصحوبة بزخات من البرد.
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