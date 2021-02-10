شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم تغلق سوق الطيور والإبل ضمن احترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أغلقت أمانة منطقة القصيم، الثلاثاء، سوق الطيور وسوق الإبل (المقاني) والساحة المعدة لبيع وحراج الإبل داخل مدينة الأنعام شرق مدينة بريدة.

ويأتي الإغلاق إنفاذاً لتوجهات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تجاه تفعيل وتعزيز الاحترازات الوقائية من فايروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن هذه الخطوة تأتي من ضمن الخطوات المتبعة للحفاظ على سلامة رواد السوق، وتطبيقاً للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة – أيدها الله – لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلي أن الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم الخليج 365 عملها في متابعة تطبيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية بكافة الأنشطة بشكل يومي على جمع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، حرصاً على الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات للمرحلة الحالية، سائلاً الله السلامة للجميع.

يذكر أن السوق يشهد توافد الكثير من الهواة وبشكل يومي للبيع والشراء.