شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب جديد يكشف مزايا نظام «Android 12» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الخليج 365 شركة غوغل خططها لمنح أحدث إصدار من نظامها لتشغيل الهواتف الذكية ”Android 12“ المزيد من إعدادات الخصوصية وحماية البيانات، كتلك التي تتبناها شركة ”أبل“ إلى حد ما في ”iOS“.

وأظهر تقرير جديد صادر عن بوابة ”XDA Developers“ التقنية، أول تفاصيل حقيقية للابتكارات القادمة، كما عرضت ”سكرين شوت“ وهي صور تأتي من ”مسودة أولية“ للمستندات التي توزعها غوغل على شركائها في أندوريد.

وتُظهر الصورة واجهة مستخدم تم تجديدها بالكامل ومنقحة ببعض التغييرات الوظيفية والبصرية الكبيرة، إلى جانب التركيز على الخصوصية.

وتكشف اللقطات، ما يبدو أنه تغييرات جديدة في الواجهة، أداة محادثة جديدة، واهتمامًا خاصًا بالزوايا والألوان، مع نظام ألوان يتراوح من البرونز إلى البيج، إضافة إلى تلك التغييرات.

وتظهر اللقطات أيضًا مؤشر خصوصية جديدا مشابهًا لمؤشر ”أبل“ الذي قدمته في نظام ”iOS“، والذي يعمل كتحذير في شريط الحالة يظهر عند وصول أحد التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون.

ويعمل عملاق البحث العالمي استنادًا إلى نظام التشغيل ”iOS 14“ على دمج وظائف حماية البيانات الجديدة في ”Android 12″، مثال على ذلك: سيظهر شريط الحالة الجديد كرموز مميزة عند استخدام بعض الميزات، مثل كاميرا الهاتف أو الميكروفون أو الموقع بواسطة أحد التطبيقات، سيؤدي النقر فوق هذا المؤشر إلى الكشف عن التطبيق الذي يستخدم الميزة.

وبحسب ”XDA Developers ”، فإن غوغل تختبر ”خيارات حماية البيانات“ هذه لأكثر من عامين، وقد تكون جاهزة الآن لظهورها، كما قد تحتوي الإعدادات الجديدة على مفاتيح تبديل لتعطيل الكاميرا وكتم صوت الميكروفون تمامًا.