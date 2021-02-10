عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تكشف رسميا عن موعد إطلاق Redmi K40

الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365

كشفت عملاق صناعة الهواتف الصينية "شاومي"، الثلاثاء، في إعلان تشويقي على موقع ويبو الصيني الخاص بها تؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي لسلسلة Redmi K40، في حدث يعقد في 25 من الشهر الجاري.



وتستعد ريدمي العلامة التجارية التابعة لشاومي لكشف النقاب عن سلسلة Redmi K40، حسبما أكد نائب رئيس شركة ريدمي Lu Weibing عبر إعلان تشويقي نشر على منصة ويبو الصينية، كما أكد الإعلان التشويقي أن الهواتف تأتي بتصميم جديد وتجربة فريدة للمستخدم.

مواصفات سلسلة (Redmi K40)

على الرغم من أن الإعلان التشويقي لم يكشف عن أي من تفاصيل مواصفات سلسلة Redmi K40، إلا أن التسريبات السابقة أكدت أن Redmi تدعم هذه الإصدارات بمعالج Snapdragon 888 الأقوى، كما تتميز الهواتف بشاشة مسطحة.

كما أشارت التسريبات إلى أن سلسلة Redmi K40 تأتي بقدرة بطارية أعلى من 4000 مللي أمبير، أيضاً أشار Lu Weibing في تصريحات سابقة إلى أن سعر Redmi K40 سيبدأ من 465 دولارا.

من المتوقع أيضاً أن تشمل سلسلة Redmi K40 ثلاثة من الإصدارات التي تتضمن Redmi K40، وRedmi K40S، وRedmi K40 Pro، كما تدعم الإصدارات الثلاثة الاتصال بشبكات G5، وتقدم Redmi أعلى إصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.