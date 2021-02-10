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القبض على 3 مقيمين حاولوا سرقة مكائن صرف آلى بعد تكسيرها بالمدينة المنورة

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القاهرة - سامية سيد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، لتورطهم بتكسير إحدى مكائن الصرف الآلى بالمحافظة ومحاولة سرقتها، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، بحسب" واس".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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