شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يؤكد لحمدوك التزام واشنطن بدعم الحكومة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالبلاد، مشيدا بدور قادة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/ - أن حمدوك، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أكد خلاله التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصارم بدعم التحول الديموقراطي بالبلاد والإيفاء بكامل استحقاقاته، مشددا على دعم حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وخصوصا الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات.

من جانبه، تقدم رئيس الوزراء السوداني لوزير الخارجية الأمريكي بالتهنئة على توليه المنصب الجديد، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت عهدا جديدا ما بعد ثورة ديسمبر وإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي.

وأعرب حمدوك عن تطلع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنطقة.