شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الإعلام الأمنى بالعراق: مقتل متظاهر وإصابة 150 رجل أمن بصدامات بمحافظة واسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية فى العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل متظاهر وإصابة 150 رجل أمن بصدامات وسط البلاد، موضحة أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة واسط خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن استشهاد مواطن بواسطة طلق ناري وإصابة آخر.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إن القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين سجلت نحو 150 إصابة في صفوفها بينهم ثلاثة طعنا بالسكاكين، حيث استخدمت الأسلحة النارية وأسلحة محلية مبتكرة أخرى وزجاجات المولوتوف ضد القوات الأمنية.

وأضافت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أنه تم القبض على عدد من المتهمين بالجرم المشهود للتحقيق معهم لمعرفة ملابسات الأحداث، بينهم متهم بحوزته سلاح ناري فوق سطح إحدى البنايات، تزامن وجوده مع استشهاد المواطن.