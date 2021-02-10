شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: جرائم ميليشيات الحوثى وتصعيدها فى مأرب سيؤدى إلى إطالة أمد الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن جرائم ميليشيات الحوثى وتصعيدها فى مأرب سيؤدى إلى إطالة أمد الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية اليمنية، أن ميليشيات الحوثي أطلقت 8 صواريخ باليستية على مأرب خلال 48 ساعة.

وفى وقت سابق رحب مجلس الوزراء السعودى بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مجلس الوزراء السعودي، نرحب باستمرار دعم واشنطن لجهود التوصل لحل سياسى شامل في اليمن.

وتابعت السعودية، نرحب باستمرار دعم واشنطن لجهود التوصل لحل سياسي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.