شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: سنعمل بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية لضمان الوصول للسلام العادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي: "إننا سنعمل بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان الوصول إلى السلام العادل والشامل الذي يحقق الاستقرار والأمن الحقيقيين في المنطقة، موضحا أن التنسيق بيننا مستمر حول كيفية خدمة قضايانا المشتركة، وخصوصا القضية الفلسطينية".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الخارجية الأردني: "إننا متفقون بالمطلق على أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية، وإن السلام لن يتحقق دون حلها على أساس حل الدولتين"، موضحا أن هناك فرصة لإيجاد أفق أفضل مع تولي إدارة أمريكية جديدة مسئوليتها، التصريحات التي خرجت عن هذه الإدارة تصريحات إيجابية، تصريحات توضح بشكل صريح أن الإدارة الأمريكية تريد أن تعمل على إيجاد البيئة التي تتيح التقدم نحو استعادة مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام".

وتابع أيمن الصفدى: "إننا في المملكة سنعمل بشكل مكثف مع الإدارة الجديدة باتجاه تحقيق هدفنا المشترك في ضمان الوصول إلى السلام العادل والشامل الذي يحقق الاستقرار والأمن الحقيقيين في المنطقة".