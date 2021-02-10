شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلق الصلاة فى المساجد أسبوعين لمنع اتفشى كورونا اعتباراً من الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علقت مملكة البحرين كافة الصلوات فى الجوامع والمساجد أسبوعين اعتبارًا من الخميس المقبل، وذلك للحد من تفشي كورونا وارتفاع أعداد المصابين، كما يستمر نقل خطبة الجمعة فى مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.
وصرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالمملكة أنه استنادًا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ فى أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس ١١ فبراير ٢٠٢١م، كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.
وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، قالت الوزارة أنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دورى مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، سائلة المولى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيئ الأسقام، وأن يمّن بالشفاء والعافية على المصابين به، وأن يحفظ الجميع منه، ويعجل بانتهاء هذا الوباء في القريب العاجل، وأن يرزقنا الأمن والأمان والاطمئنان، إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.