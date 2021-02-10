شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلق الصلاة فى المساجد أسبوعين لمنع اتفشى كورونا اعتباراً من الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت مملكة البحرين كافة الصلوات فى الجوامع والمساجد أسبوعين اعتبارًا من الخميس المقبل، وذلك للحد من تفشي كورونا وارتفاع أعداد المصابين، كما يستمر نقل خطبة الجمعة فى مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.

وصرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالمملكة أنه استنادًا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ فى أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس ١١ فبراير ٢٠٢١م، كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.