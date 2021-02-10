شكرا لقرائتكم خبر عن جود الإسكان توضح الآلية المعتمدة للحصول على خدمات الدعم السكني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منصة جود الإسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن الآلية المعتمدة للحصول على خدمات الدعم السكني (التملك / الإيجار) للأسر المستفيدة من المنصة.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه نظراً لورود العديد من الاستفسارات بشأن إتاحة منصة جود الإسكان لاستقبال طلبات تأمين السكن للتملك أو دعم الإيجار عبر التسجيل المباشر؛ فإن المنصة الوطنية للدعم السكني “جود الإسكان” تؤكد أن الحالات المستحقة للدعم هي الأسر من فئة “الأشد حاجة” والتي تدرج في المنصة بناء على ما يصل إليها من الجمعيات الأهلية الشريكة والمعتمدة في كافة مناطق المملكة.

وأوضحت المنصة أنه يتم بعد ذلك استكمال عمليات التحقق والتدقيق والمراجعة وفق الأنظمة والمعايير المحددة وبالتكامل مع الجهات ذات الاختصاص.

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من خدمات جود الإسكان من خلال ما يلي:

الدخول على صفحة (تعرف على جود) لمعرفة الجمعيات الشريكة