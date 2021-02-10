شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم لشهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأ حساب المواطن، قبل قليل، إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن. وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم للمستفيدين سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع الشهر الماضي 1.9 مليار ريال مخصص الدعم لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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