شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ضبط 3 مقيمين حاولوا سرقة ماكينة صرف آلي بعد تكسيرها بالعيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، لتورطهم بتكسير إحدى مكائن الصرف الآلي بالمحافظة ومحاولة سرقتها.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة