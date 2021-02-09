شكرا لقرائتكم خبر عن «الشثري»: الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي يأثم من خالفه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي؛ لأنه سبب في استمرار أداء صلاة الجماعة في المساجد.

وقال الشثري، في مداخلة مع قناة الإخبارية “أوصي إخواني جميعا أن يتقربوا إلى الله عز وجل، وأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية فإن الالتزام بها واجب شرعي لأنه أمر من صاحب الولاية وقد أمر الله بإطاعة صاحب الولاية وثانيا يتوافق مع ما قصدت إليه الشريعة من حقن الدماء وعدم الإلقاء بالأيدي في التهلكة.

وتابع الشيخ الدكتور سعد الشثري أنه يترتب على ذلك استمرار الناس في أداء صلاة الجماعة وقيام المساجد بدورها المناط بها ولذلك فنحن نشد الأيدي على الالتزام بهذه التعليمات والإجراءات الاحترازية، ونبين أن الالتزام بها واجب شرعي يأثم كل من خالفه وعلى الإنسان أن يستشعر عواقب الأمور.