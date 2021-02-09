شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: التصعيد ضد المملكة من اليمن يجب أن يتوقف فورا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت فرنسا، مليشيات الحوثيين في اليمن بوقف أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت فرنسا “أن التصعيد ضد المملكة العربية السعودية من اليمن يجب أن يتوقف فورا، مجددة تمسكها الثابت بأمن المملكة”.

وفى وقت سابق أكد الفريق الركن على محسن صالح نائب رئيس اليمن، أن التردد الدولي في التعامل مع الحوثيين كجماعة إرهابية وراء الإخلال بالسلام.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أدانت مساء أمس الاثنين: “هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين”.

كما تابع: “نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمني مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية”.