شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطالب «العرب» بالتحقق من إعدادات الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعت “جوجل” المستخدمين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناسبة “يوم الإنترنت الآمن”، إلى اتخاذ خطوات بسيطة تضمن حماية بياناتهم وخصوصيتهم وسلامتهم على الإنترنت.

ومن خلال حملة “#نِت_آمِن” التي تستمر لأسبوع واحد، دعت جوجل المستخدمين لإجراء التحقق من إعدادات الخصوصية، عبر ميزة فحص الأمان في “إدارة إعدادات الخصوصية” التي تساعد على تحديد إعدادات الخصوصية بواسطة مجموعة من منتجات غوغل، وكذلك شجعتهم على دعوة 4 أفراد من العائلة أو الأصدقاء للقيام بالأمر نفسه من أجل بناء شبكة إنترنت عربية أكثر أمانا للجميع.

وفي هذا السياق، أعلنت جوجل أيضا عن عقد شراكة مع مؤسسة “إنجاز العرب” ووزارات التعليم في مصر والإمارات والسعودية وقطر والمغرب لتدريب 26 ألف طالب على برنامج “أبطال الإنترنت”، الذي يعلم الأطفال أساسيات المواطنة الرقمية والسلامة الإلكترونية حتى يتمكّنوا من استكشاف عالم الإنترنت بثقة وأمان.

ووفقا لجوجل، تهدف هذه الخطوة لمساعدة الآباء والأمهات في الشرق الأوسط على تزويد أطفالهم بالأدوات اللازمة لخوض تجربة أكثر أمانا أثناء التعلم عن بُعد طوال العام 2021.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة عبر مدونة “جوجل إريبيا” وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة، وتمثل جزءا من التزام غوغل بمساعدة الناس على خوض تجربة رقمية أكثر أمانا وحماية بياناتهم وخصوصيتهم، بحسب بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه.

وبحسب البيان، فإنه يمكن إحداث فارق عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة مثل تحديث جهاز الكمبيوتر والمتصفح بصورة دورية، واستخدام كلمات مرور فريدة يصعب تخمينها.

كذلك يساعد استخدام ميزات “مدير كلمات المرور” و”التحقق من كلمة المرور” في جوجل في توفير حماية أكبر لحسابات المستخدمين، فيما تساعد ميزة “التحقق من كلمة المرور” المستخدمين على التحقق من مستويات أمان كلمات المرور التي يقومون بحفظها على حساب جوجل.

كذلك يساعد تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في توفير مستوى أعلى من الأمان للحساب في حال تعرّضت كلمة المرور للسرقة.