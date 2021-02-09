نتنياهو: 3% تقريبا من وفيات كورونا في يناير حصلوا على اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن ما يزيد عن 97% من بين 1536 شخصا توفوا في شهر يناير/ كانون الثاني جراء كورونا لم يحصلوا على اللقاح، بحسب صحيفة" جيروزاليم بوست".

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وأضاف نتنياهو خلال زيارته لمركز تطعيم كلاليت في بلدة زارزير العربية:" أقل من 3% منهم (الوفيات) تم تطعيمهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء زار المركز بصحبة وزير الصحة يولي إدلشتاين من أجل التشجيع على تلقي اللقاح المضاد لكورونا بين السكان العرب.

وقال نتنياهو إن التطعيم في أوساط السكان العرب قد تزايد خلال الأسابيع الماضية لكنه لايزال متراجعا عن باقي السكان.

وقال نتنياهو: "نحن في حالة طوارئ... ولهذا السبب أنا هنا، سوف أذهب إلى كل السلطات المحلية العربية واليهود الأرثوذوكس". وأضاف قائلا: "هناك فجوة ونحن نرغب في أن يحصل الجميع على اللقاح".

وتسير وتيرة التطعيم في إسرائيل بمعدل قياسي، حيث حصل نحو 3 ملايين ونصف شخص الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، بينما تلقى ما يزيد عن مليوني شخص الجرعة الثانية.