لمنع إغلاق المساجد... وزير سعودي يقدم نصيحة للمصلين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير السعودي عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لا تكونوا سببًا في غلق المساجد".

وأضاف قائلا: "فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا".

وتابع الوزير: "فلنتعاون جميعًا لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري، حفظ الله الجميع من كل مكروه".

وذكرت الوزارة أنها أغلقت اليوم 12 مسجدا مؤقتا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وبذلك يصل مجموع ما أغلق من المساجد في المملكة خلال يومين 22 مسجدا فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.