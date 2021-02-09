رئيس القضاء الإيراني يجري محادثات مع نظيره العراقي في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - أقيمت مراسم استقبال رسمي لرئيس السلطة القضائية والوفد المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، بحضور عدد كبير من مسؤولي القضاء العراقي وممثلي وسائل الإعلام الإيرانية والعراقية. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وكان رئيس القضاء الإيراني، آية سيد إبراهيم رئيسي، قد وصل إلى بغداد الليلة الماضية، برفقة وفد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، ومن المنتظر أن توقع إيران والعراق اليوم، عدة مذكرات تفاهم في المجالين القانوني والقضائي.

وقام رئيس السلطة القضائية الإيرانية، رئيسي، والوفد المرافق له بزيارة مكان استشهاد قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.