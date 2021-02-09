شكرا لقرائتكم خبر عن اشترطت تفعيل «توكلنا».. جامعة الإمام تحدد ضوابط العمل عن بعد والإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أهمية الأخذ بالإجراءات الوقائية وتفعيل تطبيق توكلنا، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت الجامعة، في تعميم من رئيس جامعة الإمام د. أحمد بن سالم العامري حول العمل عن بعد لمنسوبيها؛ تفادياً لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، الجامعة تشدد على الأخذ بالإجراءات الوقائية، وتفعيل تطبيق توكلنا، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وتضمن التعميم ضمن إجراءات الوقاية من كورونا والعمل عن بعد ما يلي:

• ألا تقل نسبة العاملين عن بعد 50% من إجمالي الموظفين والموظفات لديكم ولا تزيد عن 75%.

• تحديد نسبة من يعملون عن بعد كما هو موضح أعلاه في الفقرة رقم ١(ابتداء من ابتداء من 50% حتى 75%) يعود لتقدير الرئيس المباشر, وحسب حاجة العمل.

• يقسم الموظفون والموظفات لديكم لمجموعتين واحدة للعمل حضورياً والأخرى عن بعد مع ضمان تطبيق التدوير العادل فيما بينهم خلال هذه الفترة.

• في حال خالط الموظف/ـه شخصاً تأكدت إصابته فعليه عدم الحضور لليوم التالي ويجب عليه إجراء الفحص للتأكد من سلامته, ولقبول عذره عن غياب ذلك اليوم عليه إحضار ما يثبت قيامه بالفحص خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إبلاغه لرئيسه المباشر.

• يكون العمل بذلك اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 17/7/1442هـ.