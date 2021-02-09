شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة وبرد على خميس مشيط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وبرد على مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، طقس مستقر بوجه عام ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة.

وتشمل الحالة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، فتسجل جدة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل الباحة 7 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.