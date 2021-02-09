شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى جراء استهداف حرائق لتكرير النفط فى حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام سورية أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا جراء استهداف حرائق لتكرير النفط في قرية بريف حلب بالصواريخ.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وسائل إعلام سورية اندلاع حرائق ضخمة في قرية ترحين بريف منطقة الباب شرق حلب.

واسفرت الانفجارات عن 5 قتلى، إضافة إلى عدد من الإصابات والأضرار المادية الكبيرة، كما أن الصواريخ للجيش السوري، وهو أيضا ما ذكرته صفحات مؤيدة للحكومة، وأوضحت أنها صواريخ أرض ـ أرض.