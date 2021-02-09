شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبارك للإمارات وللعرب نجاح مهمة مسبار الأمل فى الوصول للمريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، دولة الإمارات والعرب على نجاح مهمة مسبار الأمل، وتحقيق هذا الانجاز الفضائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق نجح مسبار الأمل الإماراتي، في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالي 27 دقيقة، فبحسب قناة سكاى نيوز الإخبارية فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أي تدخل من المحطة الأرضية، حيث سيعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.

وذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مسبار الأمل يقترب من الوصول إلى مداره حول المريخ، موضحة أن مسبار الأمل يمثل أول مهمة علمية عربية من نوعها، موضحة أنه وصل المسبار بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.