شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: تراجع عدد الإصابات المكتشفة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل انخفاض في عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في تونس مقارنة بعدد التحاليل التي تجرى يوميا، لكنه شدد على ضرورة مواصلة أخذ الاحتياط والتقيد بتدابير الوقاية الصحية.

واستبعد مهدي - في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء على هامش جلسة برلمانية عامة خصصت للمصادقة على انضمام الدولة التونسية للمبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات (كوفاكس ) - أن يكون هذا التراجع في عدد الحالات المكتشفة مؤخرا ناتجا عن ارتفاع درجات الحرارة، مرجحا فرضية بلوغ نوع من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.

واستشهد في هذا الصدد بنتائج استطلاع للرأي قامت به مؤخرا مؤسسة استطلاع الرأي «امرود كونسولتينج» حول إصابة 30 بالمائة من المجتمع بالفيروس مما خلق «مناعة طبيعية»، فضلا عن تقيد 52 بالمائة من المستجوبين في هذه الدراسة بإجراءات الوقاية الصحية.

وأقر وزير الصحة بانخفاض مستوى الضغط على أقسام الأكسيجين بالمستشفيات في الآونة الأخيرة من 75 بالمائة إلى 60 بالمائة، مؤكدا في المقابل استمرار الضغط على أقسام الإنعاش وهو ما يتطلب مواصلة الحذر، وفق قوله.