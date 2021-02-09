شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: خزان صافر اليمنى قنبلة موقوتة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأوروبي، أن خزان صافر في اليمن قنبلة موقوتة في البحر الأحمر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الاتحاد الأوروبي: أزمة اليمن تهدد اليمنيين بالمجاعة والمنطقة بعدم الاستقرار.

وفى وقت سابق حذرت الأمم المتحدة من أن الناقلة صافر لم يتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات ويمكن أن تتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية. ويخشى الخبراء أن تنفجر الناقلة أو تتسرب مما يتسبب في أضرار بيئية جسيمة للحياة البحرية ويؤثر على الشحن في البحر الأحمر.

وفى هذا السياق طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولى مجددا باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لمليشيا الحوثى الإرهابية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من خزان صافر الخطير والعواقب الناجمة من أى تسرب وشيك قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.