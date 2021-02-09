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رئيس الوزراء العراقى يترأس اجتماعا أمنيا يضم وزيرى الدفاع والداخلية

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القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا أمنيا موسّعا ضم وزيرى الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقادة الأمنيين.

 

وقال مكتب الإعلام التابع للحكومة العراقية إنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الأمنية التي يشهدها البلد وأهمية الحفاظ على أمن المواطن والوطن واستقراره وحمايته اضافة الى مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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