شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن: تصعيد الحوثى بالتزامن مع جهود إحلال السلام يؤكد أن قرارها من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة اليمنية، أن هناك تصعيد الحوثي بالتزامن مع جهود إحلال السلام يؤكد أن قرارها من إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الحكومة اليمنية: الحوثيون يستغلون جهود السلام كغطاء لعملياتها العسكرية.

وفى وقت سابق أكد مارتن جريفيث المبعوث الدولي إلى اليمن، أن التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأعرب المبعوث الدولي إلى اليمن عن قلقه من استئناف الحوثيين للأعمال العدائية في محافظة مأرب.