شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: القوات التركية تستهدف آليات عسكرية روسية فى ريف منبج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السوري، أن القوات التركية تستهدف آليات عسكرية روسية في ريف منبج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويُطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن اليوم أعضاء مجلس الأمن على الوضع السياسي في سوريا في مشاورات مغلقة عبر الفيديو.

ووفق تقرير للمجلس من المتوقع أن يركز بيدرسن في إحاطته الإعلامية على الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ، التي عقدت في جنيف خلال يناير. حيث أن الجولة الخامسة لم تحقق أي تقدم ملحوظ واختتمت دون اتفاق على الاجتماع في جولة سادسة من المحادثات.