شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى مهنئا الإمارات بنجاح مسبار الأمل فى الوصول للمريخ: فخر لكل عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان المكلف، الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، مشيرا إلى أنه فخر لكل عربى، قائلا :"مبروك لكل اخوتنا في الامارات قيادة وشعبا هذا الانجاز بدخول مسبار الأمل مداره حول المريخ، فعلا تزرعون الأمل في نفوسنا جميعا".

وقال الحريرى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"فخر لكل عربي وصول دولة الامارات الشقيقة الى المريخ. مبروك لكل اخوتنا في الامارات قيادة وشعبا هذا الانجاز بدخول مسبار الأمل مداره حول المريخ، فعلا تزرعون الأمل في نفوسنا جميعا".



سعد الحريرى

وفى سياق متصل يسجل التاريخ اليوم، الـ 9 من شهر فبراير 2021، الغزو العربى لكوكب المريخ، عقب اعلان دولة الامارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل إلى مداره فى كوكب المريخ، واعلان فرق المسبار اللحظة التاريخية لدخول المسبار في مداره حول الكوكب الاحمر لحظة باركها حاكم دبي فور وصوله إلى مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأصبحت الامارات خامس دولة عالميا تصل إلى الكوكب الأحمر وتعد الرحلة الشاقة التى قطعها المسبار على مدار الـ 7 أشهر الماضى منذ اطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، أول مهمة إلى المريخ تقوم بها دولة عربية ومسلمة.

وبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح مهمة مسبار الأمل على أكمل وجه ، ونشر الخبر المفرح عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر: " تمت المهمة بنجاح".

وبحسب وسائل اعلان اماراتية، فان الحلم تحول إلى حقيقة والفكرة باتت واقعاً وإنجازاً يضاف إلى سجل الإمارات الزاخر بالإنجازات النوعية العالمية، مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» ترجم ثقافة اللامستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها فكراً ونهجاً في تحويل التحديات إلى فرص، وإنجاز يعكس رسالة أمل بأن العرب قادرون على استئناف حضارتهم من خلال الاجتهاد والإبداع والابتكار واستشراف المستقبل والمساهمة في صناعته.

ويعتبر المسبار المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث انطلق في يوليو 2020، وسط ترقب عربي وعالمي لهذا المشروع الهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية تشكل إضافةً نوعيةً للمجتمع العلمي العالمي، والمساهمة في دفع مسيرة المعرفة العالمية في مجال الفضاء.

وقطع المسبار مسافة 493.5 مليون كيلومتراً، والوصول ليس نهاية الرحلة بل هو بداية لأخطر مراحل مهمة المسبار وأكثرها دقّة، نظراً لكونها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام منظومة المسبار الذي تم تصنيعه بالكامل ولم يتم شراء أي جزء منه.

وبمجرد أن دخلت المركبة مدارًا حول المريخ، فإنها ستتواصل مع الأرض من خلال محطة أرضية في إسبانيا، ويستغرق وقت الضوء في اتجاه واحد بين المريخ والأرض ما بين 10 و11 دقيقة، لذلك ستتأخر الإشارة قليلاً.

وبعد أن يلتقط المسبار المدار، سيدخل في مدار إهليلجي حول الكوكب، على مسافة قريبة من سطح المريخ تصل إلى 621 ميلًا وعلى بعد 30683 ميلًا منه، وسيستغرق الأمر حوالي 40 ساعة لإكمال دورة واحدة، وسيرسل المسبار صورته الأولى للمريخ خلال هذا الوقت.

وتستمر مهمة المسبار طوال سنة مريخية كاملة تبلغ بحسابات الأرض 687 يوماً، يجمع فيها أكثر من 1000 جيجابيت من البيانات التي سيتم مشاركتها مجاناً مع المجتمع العلمي والمهتمين بالفضاء من الجامعات ومراكز الأبحاث حول العالم.