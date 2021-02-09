شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى اليمن وبدء الحوار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوزيب بوريل مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الحرب في اليمن تحولت إلى عامل لعدم الاستقرار في المنطقة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن هو التوصل لتسوية سياسية.

وتابع مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن وبدء الحوار السياسي.