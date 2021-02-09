شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، طقس مستقر بوجه عام ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة.

كما تشمل الحالة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، فتسجل جدة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غداً، بينما تسجل الباحة 7 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.