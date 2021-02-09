شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تحذر من خطورة المخابز ومحلات الحلاقة والبقالات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على انتشار الإصابات بفيروس كورونا في المنشآت الصغيرة جداً في الأحياء السكنية، داعيةً الجميع لأخذ الحيطة والحذر حين التعامل مع خدمات تلك المنشآت.
وقال الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتصنيف المقاولين، في المؤتمر الصحفي المستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء: “من واقع البيانات لوحظ انتشار الإصابات في المنشآت الصغيرة جداً الموجودة في الأحياء، والتي تقدم خدمات كالمخابز ومحلات الحلاقة والبقالات، ولذلك نهيب بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر عند استخدام خدمات هذه المنشآت”.
وأضاف: “نُهيب بملاّك هذه المنشآت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة عملائهم وسلامة العاملين في تلك المنشآت”.
وكشف عن القيام بأكثر من 84 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.
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