شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم ارتداء «الكمامة» أثناء قيادة السيارة منفرداً؟ «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يلزم لبس الكمامة حال قيادة الشخص للسيارة بمفرده، ولكن يتم ارتدائها حال محادثة أي الآخرين من خلال النافذة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها “عش بصحة”، ردا على تساؤلات بشأن ارتداء الكمامة حال القيادة منفردا، أنه لا يجب ارتداء الكمامة عندما تكون بمفردك في السيارة، لكن عندما ترغب في محادثة شخص من خلال نافذة السيارة يجب لبس الكمامة.

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، حيث تم تسجيل (353 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت الصحة عن تعافي (249) حالة كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (370987) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362062) حالة.