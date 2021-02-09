مسبار الأمل الإماراتي يصل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، لتصبح الإمارات خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، وذلك في مهمة استكشافية علمية.

​وأعلن حساب المهمة الإماراتية "مسبار الأمل" عبر تويتر "نجاح التواصل مع مسبار الأمل! تمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح".

تستعد شركة "الأمل" لإرسال أكثر الصور تفصيلاً لغلاف المريخ حتى الآن.

المسبار هو الأول من ثلاث مركبات فضائية تدخل مدار المريخ هذا الشهر. وسيتبع مهمة الإمارات العربية المتحدة مهمة "تيانوين -1" الصينية ومثابرة "ناسا".