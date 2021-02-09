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بوريل: الحل الوحيد للأزمة اليمنية اتفاق سياسي يشمل القوى التي تقف وراء أطرافها

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دبي - محمود عبدالرازق - أمستردام- سبوتنيك. وقال بوريل في ختام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، إن "الوضع الإنساني والسياسي في اليمن يتطلب المزيد من الانتباه، فالحرب مدمرة ولها تداعيات إنسانية كبيرة". 

وأوضح بوريل بأن حل الأزمة "هو حل سياسي فقط بالتوافق بين الأطراف وبين القوى التي تقف خلفهم، داعيا إلى "ممارسة الضغوط على الدول التي تدعم الحرب وتمولها بالأسلحة".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف: "الحرب هناك هي حرب بالوكالة من وإيران وغيرهما"، وفق تعبيره.

يذكر أنه منذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تحارب قوات جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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