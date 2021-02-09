إنجاز تاريخي يتوج الجهود الإماراتية... محمد بن راشد يعلق على وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ابن راشد في تغريدتين عبر صفحته على "تويتر": "أسمى التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بنجاح مسبار الأمل في بلوغ مداره حول كوكب المريخ.. إنجاز تاريخي يتوج جهود أبناء الإمارات على مدار ست سنوات بـ5.5 ملايين ساعة عمل لتصبح خامس دولة في التاريخ تتمكن من الوصول إلى المريخ".

وأضاف، "نبارك لشعب الإمارات..نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية..نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في 2021 لكوكب المريخ.. اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي .. مرحلة عنوانها الثقة .. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية .. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب".

ووصل "مسبار الأمل" الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بنجاح إلى مدار كوكب المريخ، لتكون الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ على الإطلاق.