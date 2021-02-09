وسط ترحيب تل أبيب... العلاقات المغربية الإسرائيلية تشهد حدثا جديدا

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله وصول رئيس مكتب الاتصال المغربي، عبد الرحيم بيوض، لبدء مهامه الدبلوماسية في تل أبيب.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن وزيرها، غابي أشكنازي، رحب ببيوض وتمنى له النجاح، قائلا:

أهلا بك في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ.

من جهته، رد الدبلوماسي المغربي، عبد الرحيم بيوض، بأنه كان غاية السعادة عندما علم بتعيينه في هذا المنصب في إسرائيل.

ومن ناحيته، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له، رحب من خلالها بالدبلوماسي المغربي، قائلا:

شالوم لرئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، السيد عبد الرحيم بيوض، الذي بدأ اليوم مهامه الدبلوماسية هنا. أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني.

وأعلن المغرب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

وعقب إعلان اتفاق التطبيع، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.