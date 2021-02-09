شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح آلية إثبات الحالة الصحية للأطفال والمسنين وتحديث موقع السكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل تطبيق توكلنا مع العديد من التساؤلات بشأن آلية تحديث الحالة الصحية للأطفال والمسنين، وكذلك تحديث موقع السكن والمؤهل العلمي.

وأوضح التطبيق، ردا على تساؤلات بشأن كيفية تحديث المؤهل التعليمي في لوحة البيانات في توكلنا، أن البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا تعتمد على البيانات الشخصية في أبشر فعند تعديلها في أبشر تُعدل آلا في تطبيق توكلنا.

وفيما يتعلق بتحديث الحالة الصحية لكبار السن أوضح أن بإمكانهم إثبات حالتهم الصحية عبر التسجيل في تطبيق توكلنا، والدخول باستخدام جوال أحد المرافقين.

كما يمكن إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي وذلك بالدخول إلى الخدمات، ثم خدمات التابعين، ثم بطاقة الوضع الصحي وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين.

وأوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن أيضاً تحديث موقع السكن في تطبيق توكلنا، مشيرا إلى أنه يُسمح بتحديث موقع السكن مرة واحدة في اليوم.