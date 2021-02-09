فيديو أثار ضجة... هل هذه لحظة عبور الطائرات الإسرائيلية أجواء لبنان لضرب سوريا؟

دبي - محمود عبدالرازق - يظهر بالمقطع -الذي تم حذفه من فيسبوك- طائرات حربية تحلق فوق جبال تكسوها الثلوج، وعلى أحد المنحدرات اصطف بعض الأشخاص بجاور سياج لالتقاط الصور، وأرفق بالمنشور تعليق: "طيران العدو يخترق جبال الأرز باتجاه الداخل السوري على علو منخفض جدا، خلال تصوير مشاهد سينمائية، وتم التقاط هذا المشهد بالصدفة من قبل فريق التصوير".

أرشدت عمليات البحث باستخدام لقطات من الفيديو، إلى أنه نُشر في أوائل الشهر الماضي على حساب متخصص في شؤون الطيران على منصة "فيسبوك"، وأيضا على "إنستغرام" قبل 6 أسابيع، وقد أشار ناشروه إلى عرض جوي نفذته القوات الجوية السويسرية فوق جبال الألب. أحيانا، تستخدم الطائرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية لتنفيذ هجمات على سوريا.

في الثالث من هذا الشهر، تصدت الدفاعات الجوية السورية، في العاصمة السورية دمشق لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية من البلاد. وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع العسكرية، وتم إسقاط أغلبها.