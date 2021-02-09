شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكيا» تُطلق جهاز لتنقية الهواء.. اليك السعر والمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة إيكيا إطلاق جهاز تنقية الهواءFÖRNUFTIGالجديد بسعر 50 يورو.

وأوضحت الشركة السويدية أن الجهاز يأتي مزوداً بفلتر للجزيئات والغازات لتنقية الهواء من الغبار والدخان وحبوب اللقاح والروائح والمواد الكيماوية.

وأشارت الشركة المتخصصة في تصنيع الأثاث إلى أن الجهاز يمتاز بإمكانية تعليقه على الحائط أو نصبه على الأرض بواسطة الحامل بشكل أفقي أو رأسي، كما يمكن نقله بسهولة من غرفة إلى أخرى بفضل المقبض المزود به.

وتشير لمبةLEDبالجانب العلوي إلى ضرورة تغيير الفلتر، في حين يتراوح استهلاك الكهرباء بين 2.5 و 19 وات حسب درجة المروحة.