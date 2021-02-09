شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 1483 شاشة تليفزيون.. خلل يسبب حروقاً حال الملامسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 1,483 شاشة من نوع LG OLED TV” LG” من عام 2016 إلى عام 2019م.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء، خلل في لوح الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الشاشة وتوقفها عن العمل، مع احتمالية حدوث انصهار بالغطاء الخلفي قد يتسبب بالإصابة بحروق حال الملامسة.

ونصحت الوزارة بالتواصل مع الشركة لترتيب معد زيارة فني معتمد لاستبدال لوح الطاقة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجاناً.