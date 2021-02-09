شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الشؤون البلدية»: على الجميع أخذ الحذر من صوالين الحلاقة والبقالات لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور أحمد قطان: إنه ينبغي على الجميع أخذ الحذر من صوالين الحلاقة والمشاغل والبقالات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات كورونا،أنه لوحظ انتشار الإصابات بفيروس كورونافي المنشآت الصغيرة جداً في الأحياء السكنية مثل البقالات والمخابز ومحلات الحلاقة، لذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر عند الاستفادة من خدمات هذه المنشآت لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص أكثر من 160 ألف عقار للعمالة الوافدة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا، مضيفاً أنه تم تخصيص رقم 940 للبلاغات حول الازدحام والتكدس في المطاعم والمقاهي.

وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من 84 ألف جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة أسفرت عن 13 ألف مخالفة أدت إلى إغلاق 3 آلاف منشأة.