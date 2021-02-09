شكرا لقرائتكم خبر عن التزامنا وتقيدنا أمانة.. متحدث «الصحة» يوجه رسالة مهمة للمجتمع بشأن «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي: إن القلق مستمر من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مشدداً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

ووجه العبدالعالي رسالة مهمة لجميع أفراد المجتمع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا، قائلاً: “بواجب المسؤولية وحس المحبة؛ أرجوكم أن نلتزم ونتعاون فالتزامنا وتقيدنا أمانة”.

وأضاف أن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330%، كذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في تسجيلها بنسبة 41%.

وشدد متحدث الصحة، على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالباً الجميع بالإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.