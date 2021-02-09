"أنصار الله" توجه نصيحة لغريفيث وتتحدث عن "المنطق الأعوج"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

واعتبر عبد السلام أن وصف غريفيث أعمال "المدافعين عن أنفسهم" بالعدائية يجعل منه مبعوثا لبلاده (بريطانيا) بلباس أممي.

وأضاف: "إذا الأمم المتحدة تصر على مقاربة الشأن اليمني من منظور رباعية العدوان فهي تساهم في استمرار المعاناة".

وتوجه المتحدث باسم "أنصار الله" لغريفيث، ناصحا: "من يتوسط لإحلال السلام عليه أن يعدل من منطقه الأعوج".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن في تغريدة على تويتر: "قلق للغاية من استئناف أنصار الله للأعمال العدائية في محافظة مأرب، خاصة في وقت تجدد فيه الزخم الدبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".

تصريحات غريفيث جاءت غداة إعلان وزارة الدفاع اليمنية مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين، بصاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" على مأرب التي تحتدم المعارك فيها بين قوات الجماعة والقوات الحكومية.

وأخيرا أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف دعمها للحرب في اليمن وعزمها الدفع نحو إنهاء الحرب التي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا.